Hedef Holding sermaye artırımından vazgeçti

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Hedef Holding sermaye artırımından vazgeçtiğini açıkladı. Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu yapılan açıklamada, piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler ve mevcut piyasa şartlarının değerlendirilmesi sonucunda sermaye artırımından vaz geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.10.2026 tarihli karar doğrultusunda;

Piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler ve mevcut piyasa şartlarının değerlendirilmesi sonucunda, şirketimizin sermaye artırımı kararından rücu edilmesine ve ilgili sürecin iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Holding, 7 Eylül tarihinde özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla yüzde 100 bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. Karara göre, şirketin 3 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi, 3 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye yükseltilecekti.