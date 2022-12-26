Hektaş, Ferbis Tarım'ı halka arz edecek

Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından yapılan açıklamada yüzde 100 bağlı ortaklığı olan tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildi.

Hektaş ayrıca bir önceki bildiriminde başka bir bağlı ortaklığı olan ve tohumculuk alanında faaliyet gösteren Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 45.750.000 TL olan sermayesinin 95.750.000 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.