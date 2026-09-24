Hidropar paylarındaki işlemlere SPK'dan 71 milyon TL'lik ceza

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemler hakkında yürütülen inceleme sonucunda üç gerçek kişi ile Pardus Portföy Yönetimi AŞ'ye toplam 71 milyon 26 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üç kişiye 44,4 milyon TL ceza

SPK, üç gerçek kişinin pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurul tarafından onaylanmış pay satış bilgi formunu ilan etme yükümlülüğünü dolanmak suretiyle Hidropar paylarını Borsa'da satışa konu ettiklerini belirledi.

Bu kapsamda iki kişiye ayrı ayrı 8 milyon 878 bin TL, bir kişiye ise 26 milyon 634 bin TL idari para cezası verildi.

Pardus Portföy'e 26,6 milyon TL ceza

Kurul ayrıca Pardus Portföy Yönetimi AŞ'ye 26 milyon 634 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Cezaya gerekçe olarak, Pardus Portföy Yönetimi AŞ Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formunu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının Borsa'da satışa konu edilmesi fiillerine iştirak edilmesi gösterildi.