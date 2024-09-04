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Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ağustos ayında azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), pay (hisse) senedi bakiyeli yatırımcı sayısının ağustos ayında bir önceki aya göre gerilediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ağustos ayında azaldı
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MKK'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 430 bin 342 kişi oldu.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son üç aylık dönemde yüzde 10,88 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,74 arttı.

 Bakiyeli hesap sayısına bakıldığında da 31 Ağustos 2024 itibarıyla son 1 ayda yüzde 0,35 oranında artan hesap sayısı 15 milyon 500 bin 303 oldu.

Son 3 ayda yüzde 4,23 azalan bakiyeli hesap sayısı, son 1 yılda yüzde 25,21 oranında arttı.

Ağustos sonu kapanış verileri itibarıyla MKK nezdinde, bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 18,67 artarak 10 milyon 959 bin 772 kişi olurken, kayıtlı yatırımcı sayısı 35 milyon 596 bin 999 kişiye ulaştı.

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