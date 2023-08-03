Hissede ayı piyasası uyarıları yapılıyor

HİLAL SARI

Son yıllardaki en sert düzeltmelerden birini COVID-19 pandemisinin ilk karantinalarında yaşayan küresel hisse piyasaları, 2023’ün ilk yarısında yüzde 20’ye yakın yükseliş kaydetti ve bazı endeksler tarihi rekorlarına tekrar yaklaştı. Ancak bazı uzmanlara göre ağustos ayında riskli bir varlık sınıfı olarak görülen hisseler ayı piyasasına girebilir.

Küresel hisse piyasaları için gösterge niteliğindeki S&P 500 endeksi 2023’ün ilk yedi ayında yaklaşık yüzde 20 yükseldi. Birçok uzmana göre de bu yükseliş Fed’in sıkılaşmanın sonuna gelmesiyle yılın geri kalanında da devam edecek. Ancak ABD’li ekonomi yayını Barrons’daki analize göre Wall Street’te en büyük boğalar (piyasalarda yükseliş bekleyen oyuncular) bile ağustosta hisse piyasaları konusunda biraz daha temkinli bir duruş sergilemeye başladı. Barron’s a konuşan varlık danışmanlığı şirketi Fundstrat’tan Tom Lee ise, “S&P 500 temmuz sonu itibariyle yüzde 15’in üzerinde yükseldiyse, ağustosta genelde ortalama yüzde 1,4 düşmüş” diyerek yatırımcıların bu ay hisseye mesafeli durabileceğine işaret ediyor. Lee, 10 Ağustos’ta ABD’den gelecek enflasyon verisinde pozitif bir sürpriz de olabileceğini ekliyor.

Varlık yönetimi şirketi Sevens Report Research’ten Tyler Richey de, MarketWatch’ta yer alan habere göre “ABD hisseleri yeni 2023 zirvelerini görüyor ancak muhtemelen resesyona bağlı bir ayı piyasasına girilecek” uyarısı yapan uzmanlar arasında. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri pazartesi günü 2023’ün yeni zirveleriyle kapanmış, Dow Jones verilerine göre tarihi rekorlarının yüzde 4,5 altında kalmışlardı.

Richey, pazartesi yayınlanan müşteri notunda “Rallinin ve hisselerdeki trendin hala yükseliş eğiliminde olduğunun farkındayız ancak çok derin bir şekilde tersine dönmüş getiri eğrisi nedeniyle ‘sabırlı ayı’ piyasası öngörümüzü koruyoruz” ifadelerini kullanıyor. Tahvil getirilerinde 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin getiri eğrisinin bir çok pazarda tersine dönmüş olması bazı uzmanlara göre en önemli işaretlerden biri. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri çarşamba TSİ 16:43 itibariyle yüzde 4,08'e gerilemişken, 2 yıllıkta da getiri yüzde 4,89’a geriledi. 1980’lerden bu yana görülmemiş düzeylere yükselen hazine tahvili getirileri makası Richey’ye göre “Fed’in 18 aydan kısa bir süre içinde 500 bps faiz artırımı nedeniyle gerçekleşti ve bu durum Fed’in ekonominin kaldırabileceğinden daha yüksek bir faiz artırımı yaptığının işareti.”

10 milyar dolar varlık yöneten Bel Air Investment Advisor ortaklarından David Sadkin ise “Şu anda endişe etmek için en önemli neden herkesin boğa piyasası havasında olması” diyor.

Dolar endeksi artış, paranın riskten kaçtığının da işareti

Dolar endeksindeki yükseliş de yine hisse piyasaları için olumsuz bir gelişme olarak görülüyor. Tyler Richey notunda “Hisselerde zirve görüldükten sonra dolarda bir güvenli liman cazibesi artışı olur. Ancak giderek güçlenen bir dolar sermaye akılşarının riskten kaçtığının açık bir teyidi” değerlendirmesi de yapıyor. Richey 14 Temmuz’da 100’ün de altına inen ancak çarşamba itibariyle tekrar 102 düzeyinin üzerine tırmanan dolar endeksinde mayısta görülen 104,2 zirvesi kırılırsa, yukarı yönlü hareket alanı olacağını söylüyor.

Ayrıca ağustos ayında hem Avrupa’da hem de Wall Street’te birçok yöneticinin uzun tatillere çıkıyor olmasıyla hisse piyasalarında hacimler de düşüyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda bir konsolidasyon bekleyen uzmanlar da var. Navellier Calculated Investing’’ten baş yatırım stratejisti Loui Navellier de bu isimlerden biri.

“Ralli devam eder” diyen de çok

Parasal sıkılaşmanın sonuna gelinmesiyle rallinin devam edeceğini öngören kuruluşların sayısı da az değil. Citigroup 4,576’dan kapanış yapan S&P 500 endeksinin 2024 ortası itibariyle 5.000’i görmesini bekliyor.

■ Goldman da “ralli sona geliyor” diyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs da özellikle döngüsel hisselerdeki rallinin sonuna gelindiği görüşünde. Otomotiv ve parçalarına ilişkin şirket hisselerinin temmuz itibariyle yüzde 53 yükseldiğini hesaplayan banka, çipte ise bu oranın yüzde 37 olduğunu belirtiyor. S&P 500 endeksi ise 2. çeyrekte sadece yüzde 8,3 yükselmişi. Bankanın portfolyo stratejistlerinden Lily Calcagnini, “Bu döngüsel rallinin büyük bir kısmının geride kaldığı görüşündeyiz. Ekonomik büyüme döngüsel hisselerin ortalamanın üstünde performansının en önemli itici gücüdür ancak ekonomistlerimiz ABD ekonomisinde büyümenin son çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1’e yavaşlayacağını öngörüyor.

■ Fitch sonrası düşüşler uzun sürmez”

ABD borsasının ana endeksleri, derecelendirme kuruluşu Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından riskli varlıklara olan iştahın azalmasıyla ekside açıldı. Ancak ekonomistler ABD’nin kredi notunun notu AAA’dan AA+ düzeyine düşürülmesinin etkilerinin uzun sürmeyeceği görüşünde. TSİ 16:41 itibariyle S&P 500 yüzde 1’e yakın düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq’da düşüş yüzde 1,3’ü aştı. Sanayi ağırlıklı Dow Jones’ta ise düşüş aynı saatlerde yüzde 0,33’tü. Düşüşler ABD’yle sınırlı kalmadı. PMI verileri ABD’den çok daha kötü durumda olan ve Ukrayna savaşının etkilerini daha yakından hisseden Avrupa’da da borsalar Fitch kararı sonrası düşüşle açıldı. TSİ 16:45 itibariyle DAX yüzde 1’in üzerinde kayıpla işlem görürken, FTSE’de yüzde 1’e yakın, CAC’da yüzde 0,77 düşüş görüldü. Stoxx 600 ise aynı saatlerde yüzde 1,12 kayıpla işlem gördü.