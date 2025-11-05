  1. Ekonomim
Hong Kong Borsası üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı

Hong Kong Borsası, üçüncü çeyrekte beklentileri aşan kar açıklayarak tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadı. Artan halka arz faaliyetleri ve işlem hacimleri, HKEX’in Çin varlıklarına yönelik yatırım ilgisini yakalamaya devam ettiğini gösteriyor.

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX), üçüncü çeyrekte net karını 4,9 milyar HK$ (630 milyon dolar) seviyesine çıkararak Bloomberg’in 4,71 HK$ milyarlık piyasa beklentisini aştı. Bu sonuç, şirketin tarihindeki en yüksek üçüncü çeyrek performansı oldu.

HKEX CEO’su Bonnie Chan, "HKEX, küresel çeşitlenme ivmesini ve Çin varlıklarının cazibesini yakalamaya devam etti" dedi.

Borsa, bu yıl halka arz gelirlerinde son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor. Aynı zamanda, hisse senedi ve türev işlemlerinde de rekor seviyelere ulaşıldı.

