Hong Kong piyasaları şubat ayında sert yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve küresel piyasalarda artan jeopolitik risklere karşın, DeepSeek tarafından yayınlanan yapay zekâ modellerinin Çinli teknoloji şirketlerine olan ilgiyi yeniden canlandırmasıyla Hong Kong'da Hang Seng endeksi şubatta yüzde 13,43 yükselerek Asya'da en fazla kazandıran endeks oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Trump'ın "Önce Amerika" politikası çerçevesinde, ABD'nin yakın ticari ilişkiler içinde bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı tarifeler, küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikleri artırıyor. Öte yandan Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanmamasının etkisiyle devam eden jeopolitik risklerde bu belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Trump'ın tarife tehditleri ve küresel piyasalarda artan jeopolitik risklere karşın, Çinli teknoloji şirketlerine yönelik artan yatırımcı ilgisi Asya piyasalarındaki yükselişlerde etkili oldu. Bu gelişmelerle şubatta Asya piyasalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izlendi.

Bu dönemde Hong Kong'da Hang Seng yüzde 13,43 ile yatırımcısına en fazla kazandıran endeks olarak öne çıktı. Şubatta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,16 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 ise yüzde 6,11 gerileyerek, şubatta yatırımcısına tek kaybettiren Asya endeksi oldu.

Çinli teknoloji hisselerindeki artış dikkati çekti

DeepSeek'in Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zekâ alanındaki faaliyetlerine yönelik iyimserlikleri desteklemesi ve Çinli teknoloji devlerinden Alibaba'nın beklentileri aşan karı şubatta Çin endekslerinde risk iştahını artırdı.

Bunun yanı sıra tarifelere yönelik haber akışı da bölgedeki ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, ülkedeki ekonomi otoritelerinin açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Geçen ay Çin Merkez Bankası (PBoC), artan dış zorluklarla karşı karşıya olan ekonomiyi desteklemek için para politikasında uygun zamanda değişiklik yapma niyetini açıkladı. Banka, dördüncü çeyrek para politikası uygulama raporunda küresel ortamdaki değişimlerin neden olduğu olumsuz etkilerin arttığını kabul etti.

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao geçen ay yaptığı konuşmada ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 10 ek gümrük vergisinin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları tek taraflı adımlar yerine diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Vang, yeni atanan ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick'e mektup yazdı. Mektupta Çin'in ABD'nin tek taraflı tarife adımlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Vang, "Tek taraflı tarife artışları normal ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor. Sorunları eşit temelde diyalog ve müzakere ile çözmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Analistler, Çinli yetkililerin müzakereci tavrının ay boyunca risk iştahını canlı tutma konusunda etkili olduğunu ifade ederek, söz konusu tavrın ticaret savaşlarına yönelik risk algısını sınırlı da olsa azalttığını kaydetti.

Nikkei 225 endeksi enflasyon endişeleriyle düştü

Trump'ın tarife tehditleri Japon pay piyasalarındaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu. Söz konusu tarife söylemlerine ilişkin gelişmeler ay boyunca ekonomi yetkililerinin odağında bulunurken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Trump'ın politikalarının etkilerinin ekonomik tahminlere dahil etmeden önce kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ueda, "Tek tek politikalar yerine genel paketin nasıl görüneceği ve ne tür politika gelişmelerinin kur dalgalanmalarına neden olduğu gibi resmin bütününü görmeden Japonya üzerindeki etkisini anlayamayız" dedi.

Güney Kore Merkez Bankası şubatta güvercinleşti

Güney Kore Merkez Bankası şubat ayında politika faizini tahminlere paralel 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti. Ülkede bir süredir devam eden politik kriz ortamı da yerini belirsizliklerin azaldığı bir atmosfere bırakırken, bu durum şubatta Kospi endeksinin sınırlı da olsa yükselmesini sağladı.