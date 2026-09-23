HSBC Avrupa borsalarında hedef yükseltti

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HSBC, Avrupa'nın önde gelen endeksleri için yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Avrupa genelindeki borsalarda işlem gören en büyük 600 şirketin performansını takip eden Stoxx 600 endeksi için 2026 yıl sonu tahminini 670 puandan 680 puana çıkaran HSBC, 2027 için tahminini 760 puan olarak belirledi.

HSBC, Stoxx 600 için 2026 yıl sonu tahminini ocak ayından bu yana 670 puanda tutuyordu. Son revizyonla birlikte banka, yıl sonu hedefini 680 puana yükseltirken 2027 için 760 puanlık tahmin açıkladı.

FTSE 100 hedefini de yükseltti

Banka ayrıca FTSE 100 için 2026 yıl sonu beklentisini 10.980 puandan 11.390 puana çıkardı.

Fransa ve İtalya için tavsiyeler değişti

HSBC, yayımladığı raporda Fransa için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını azalt"a indirirken, İtalya için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti.