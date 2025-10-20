  1. Ekonomim
HSBC dört Türk bankası için “Al” tavsiyesini korudu!

HSBC, Türk bankaları için kar tahminlerini düşürdü, tavsiyelerini "Al" olarak korudu.

HSBC Global Investment Research, takip ettiği Türk bankaların için, 2025–2027 kar tahminlerini ortalama yüzde 9, yüzde 18 ve yüzde 13 düşürdü. 

Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı takip eden HSBC, dört banka için “Al” tavsiyesini korudu.

2026 mali yılı için kar artışı tahminini yüzde 100'den yüzde 80'e indirdi ve yüzde 32 özkaynak kârlılığı (ROE) öngördü.

HSBC yayınladığı raporda ayrıca, Akbank’ın güçlü bilanço yapısı ve faiz duyarlılığıyla öne çıktığını, İş Bankası’nın ise 2026 tahmini 0,64x PD/DD ile derin değer fırsatı sunduğunu ifade etti.

