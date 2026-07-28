HSBC, Türk otomotiv hisselerinde hedef fiyatları aşağı çekti

HSBC, Türk otomotiv sektörüne yönelik değerlendirmesini güncelleyerek sektör şirketleri için hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.

Buna göre kurum, Tofaş (TOASO) için hedef fiyatını 435 TL'den 380 TL'ye, Türk Traktör (TTRAK) için ise 500 TL'den 460 TL'ye düşürdü.

Ford Otosan (FROTO) için hedef fiyat 130 TL'den 90 TL'ye, Doğuş Otomotiv (DOAS) için ise 260 TL'den 200 TL'ye indirildi.

Ford Otosan tavsiyesi de düşürüldü

HSBC, hedef fiyat güncellemelerine ek olarak Ford Otosan (FROTO) için yatırım tavsiyesinde de değişikliğe gitti.

Kurum, daha önce "Al" seviyesinde bulunan tavsiyesini "Tut" olarak revize etti.