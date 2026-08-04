HSBC'den Borsa İstanbul hisseleri için yeni hedef fiyatlar

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HSBC, yayımladığı son analiz raporunda Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketlere ilişkin 12 aylık hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

Kurum, havacılık, demir-çelik, havalimanı işletmeciliği, savunma sanayii, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri değerlendirdi.

HSBC'nin raporuna göre Türk Hava Yolları (THYAO) için hedef fiyat 460 TL, tavsiye ise "AL" olarak açıklandı.

Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) için hedef fiyat 240 TL, tavsiye "AL" oldu.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) için 41 TL hedef fiyat belirlenirken, kurum hissedeki "AL" tavsiyesini sürdürdü.

TAV Havalimanları (TAVHL) için hedef fiyat 380 TL, tavsiye ise "AL" olarak açıklandı.

Enka İnşaat (ENKAI) için hedef fiyat 100 TL olarak belirlenirken, kurum bu hisse için "TUT" tavsiyesinde bulundu.

Aselsan (ASELS) için 450 TL hedef fiyat açıklayan HSBC, hissedeki "TUT" tavsiyesini korudu.

Astor Enerji (ASTOR) için ise hedef fiyat 420 TL olurken, tavsiye "AL" olarak paylaşıldı.