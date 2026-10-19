HSBC'den Borsa İstanbul için bilanço tahmini: Karlarda düşüş beklentisi

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Borsa İstanbul'da 2026 yılının üçüncü çeyrek bilanço dönemi başlarken HSBC, takip ettiği şirketlerin finansal performansına ilişkin tahminlerini yayımladı.

Raporda, yüksek enflasyonun şirket bilançoları üzerindeki etkisinin sürdüğü, sektörler arasında ise kârlılık açısından belirgin farklılıklar beklendiği ortaya konuldu.

HSBC'nin takip kapsamındaki şirketler için hazırladığı değerlendirmede, enflasyon muhasebesi uygulayan banka dışı şirketlerin toplam net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 14 azalacağı tahmin edildi.

Bankacılık sektöründe de yıllık bazda yüzde 9'luk net kar düşüşü öngörüldü.

Bilanço dönemi kasım ayında sona erecek

HSBC raporunda, takip kapsamındaki şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklama sürecinin 19 Ekim'de Türkiye Sigorta ile başlamasının planlandığı belirtildi.

Ancak Türkiye Sigorta, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimle finansal sonuçlarının açıklanmasını ertelediğini duyurdu.

Bankalar ve solo finansal tablo hazırlayan diğer şirketler için son açıklama tarihi 30 Ekim, konsolide finansal tablolar için ise 9 Kasım olarak belirtildi.

Havacılık hariç tutulduğunda kar artışı bekleniyor

HSBC, üçüncü çeyrekte yıllık enflasyonun yüzde 30, ikinci ve üçüncü çeyrek arasındaki enflasyonun ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Raporda, her iki oranın da Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybını aştığı vurgulandı.

Enflasyon muhasebesinden muaf olan, fonksiyonel para birimi olarak dolar veya euro kullanan şirketler ile sigorta şirketlerinin toplam net karında yıllık yüzde 6 düşüş beklendiği kaydedildi.

Bu gerilemede havacılık şirketlerinin karlılığındaki zayıflamanın belirleyici olacağı ifade edildi.

Havacılık şirketleri hesaplamadan çıkarıldığında ise enflasyon muhasebesi uygulamayan şirketlerin toplam net karında yıllık yüzde 6 artış öngörüldü.

Altı şirkette güçlü reel kar büyümesi tahmini

HSBC, banka dışı şirketler arasında AgeSA, Aselsan, BİM, Ereğli Demir Çelik, Enerjisa ve Şok Marketler'in üçüncü çeyrekte yıllık bazda güçlü reel kar büyümesi kaydedebileceğini belirtti.

Havacılık sektöründe artan jet yakıtı maliyetlerinin operasyonel performans üzerinde baskı oluşturmasına rağmen makul bir çeyrek geçirilmesinin beklendiği ifade edildi. Bununla birlikte kur etkisi nedeniyle havayolu şirketlerinin net karlarında yıllık düşüş tahmin edildi.

Otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinde ise iç talepteki zayıflığın, ürün satış dağılımındaki olumsuz değişimin ve fiyatlama baskılarının finansal sonuçları olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

BİM ve Şok Marketler için olumlu beklenti

HSBC'nin değerlendirmesinde perakende sektöründe BİM ve Şok Marketler'in görece güçlü finansal sonuçlar açıklaması bekleniyor.

BİM'in gelirlerinde yıllık yüzde 6 artış ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjında 14 baz puanlık genişleme tahmin edildi.

Şok Marketler'in satışlarında ise yüzde 3 artış, FAVÖK marjında 48 baz puanlık iyileşme öngörüldü.

Coca-Cola İçecek'in uluslararası pazarlardaki satış hacimlerinden, TAB Gıda'nın ise mağaza ağındaki büyümeden olumlu etkilenebileceği belirtildi. Ancak her iki şirketin de FAVÖK marjlarında baskıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

Bankalarda Akbank ayrışabilir

HSBC, Türk bankalarının üçüncü çeyrek net kârlarının bir önceki çeyreğe göre genel olarak yatay seyretmesini beklediğini bildirdi.

Akbank'ın ise net faiz marjındaki daha zayıf dinamikler nedeniyle diğer bankalardan ayrışabileceği değerlendirildi.

Raporda, kredi ve mevduat faizleri arasındaki farkta yaşanan sınırlı iyileşmenin ve tüketici fiyat endeksine (TÜFE) endeksli tahvillerin yeniden değerlemesinin bankaların büyük bölümünde net faiz marjlarını destekleyebileceği ifade edildi.

Buna karşılık artan karşılık giderleri ile vergi maliyetlerinin, gelirlerdeki iyileşmenin önemli bir bölümünü dengelemesinin beklendiği kaydedildi.

HSBC, İş Bankası ve VakıfBank'ın düşük baz etkisi sayesinde TÜFE'ye endeksli tahvillerden elde ettikleri gelirlerde belirgin toparlanma gösterebileceğini öngördü.

Bu iki bankayı Garanti BBVA ve Yapı Kredi'nin izlemesinin beklendiği belirtildi.