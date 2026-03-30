HSBC’den Borsa İstanbul’un 3 hissesi için 'AL' tavsiyesi

HSBC, perakende sektörüne yönelik değerlendirmesinde üç şirket için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

Buna göre kurum, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 850 TL’den 875 TL’ye yükseltti. Migros Ticaret için 750 TL’lik hedef fiyat korunurken, Şok Marketler için de 80 TL hedef fiyat sabit bırakıldı.

Raporda, üç şirket için de 'AL' yönündeki yatırım tavsiyesinin sürdürüldüğü belirtilirken, güçlü operasyonel performans ve sektör dinamiklerinin hisseleri desteklemeye devam edebileceği ifade edildi.