HSBC’den tüketici hisselerinde güncelleme: “Al” tavsiyeleri öne çıktı
HSBC, Türk tüketici şirketlerine yönelik hedef fiyatlarını güncellerken çoğu hissede “al” tavsiyesini korudu. Coca-Cola İçecek ve Anadolu Efes’te hedef fiyatta yukarı yönlü revizyon yapılırken, Ülker ve Mavi Giyim’de aşağı yönlü güncellemeler dikkat çekti.
HSBC, Türk tüketici şirketlerine yönelik hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Buna göre kurumun hisse beklentileri şu şekilde:
Anadolu Efes için hedef fiyatını 20,00 TL’den 21,00 TL’ye yükseltirken, “tut” tavsiyesini korudu.
BİM için 875,00 TL hedef fiyat korunurken “al” tavsiyesi devam etti.
Coca-Cola İçecek için hedef fiyat 85,00 TL’den 90,00 TL’ye çıkarıldı, “al” tavsiyesi sürdürüldü.
Doco için 12.500 TL hedef fiyat korunurken “al” tavsiyesi devam etti.
Hepsiburada için 3,00 dolar hedef fiyat ve “tut” tavsiyesi korundu.
Mavi Giyim için hedef fiyat 64,00 TL’den 62,00 TL’ye indirildi, “al” tavsiyesi sürdürüldü.
Migros için 750,00 TL hedef fiyat korunurken “al” tavsiyesi devam etti.
Şok Marketler için 80,00 TL hedef fiyat korunurken “al” tavsiyesi sürdürüldü.
Ülker için hedef fiyat 180,00 TL’den 150,00 TL’ye düşürüldü, “al” tavsiyesi korundu.