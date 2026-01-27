HSBC'den Türk otomotiv sektörü raporu! Hedef fiyatları yükseltti

HSBC, Türk otomotiv sektörüne ilişkin raporunda, 2025’te rekor iç pazar hacimlerinin şirket karlılıklarını tam olarak yansıtmadığını belirtti. Ancak HSBC, sektördeki şirketlerin hisseleri için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Türkiye araç pazarı 2025’te yıllık %10 artışla yaklaşık 1,42 milyon adede ulaşarak üst üste dördüncü yıl güçlü talep sergilediğini belirten HSBC, ancak büyümenin büyük bölümü elektrikli ve hibrit ithal araçlardan gelirken, rekabetin artmasının fiyatlama gücünü sınırladığını ve marjlar üzerinde baskı yarattığını savundu.

HSBC, zayıf fiyatlama gücü ve maliyet enflasyonu nedeniyle kazanç toparlanmasının 2026’ya kadar sınırlı kalmasını bekliyor. Banka, 2026 baz senaryosunda Türkiye pazarının yüksek seviyelerde yatay seyredeceğini, binek ve hafif ticari araç katkısının dengeli olacağını öngördü. 2026’nın ilk yarısında fiyatların rekabet nedeniyle baskı altında kalması, ikinci yarıda ise faizlerde olası gevşemeyle sınırlı bir toparlanma yaşanması bekleniyor.

Elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) araçların toplam pazar payı 2025’te yaklaşık %45’e yükseldi. HSBC, model çeşitliliğinin artması ve tarife değişikliklerinin BEV’leri desteklemesiyle bu eğilimin sürmesini bekliyor. Buna karşın, Avrupa hafif araç talebinin 2026’da yalnızca %1–1,5 büyüyecek olması, ihracata ağırlık veren üreticiler için kazanç kaldıraçlarını sınırlıyor.

Şirketlerin hedef fiyatlarını yükseltti

HSBC, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 200 TL’den 260 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini "Tut"” olarak sürdürdü.

Ford Otosan hissesi için hedef fiyatını 120 TL'den 130 TL'e çıkaran HSBC, tavsiyeyi "Al" korudu. Tofaş’ta ise hedef fiyat 300 TL’den 435 TL’ye çıkarıldı, tavsiye "Al" olarak sürdürüldü. Türk Traktör için hedef fiyat 600 TL'den 625 TL'ye yükseltirilirken, tavsiye ise "Tut" olarak korundu.