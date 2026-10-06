HSBC’nin alım-satım yaptığı 10 hisse; Dev banka 191 milyon TL’lik net alış yaptı.

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Borsa İstanbul, 5 Ekim 2026 Pazartesi gününü alıcılı ve moralli bir seyirle tamamladı. Yeni haftaya kayıpları telafi etme arayışıyla güçlü bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 12.373 puanı görürken, gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü ivmesini korudu.

Seans boyunca etkili olan alıcılı seyir kapanışa kadar sürdü ve endeks günü yüzde 1,42 oranında değer kazancıyla 12.443,92 puandan kapattı. Sektörel bazda özellikle bankacılık endeksindeki güçlü performans dikkat çekerken, piyasa genelinde işlem hacmi yüksek seyretti. Uzmanlar, son dönemdeki türbülansın ardından gelen bu toparlanma hareketini yatırımcılar adına olumlu bir nefes alım alanı olarak değerlendiriyor.

DEV BANKA 191 MİLYON LİRADAN FAZLA ALIŞ YAPTI

Haftanın ilk gününde kapanış olumlu yönde olurken HSBC’nin en fazla alım/satım yaptığı hisseler de belli oldu. rotaborsa.com’daki bilgiye göre HSBC’nin en fazla işlem yaptığı 10 hisse şöyle:

Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)

Net alım (TL) 93.931.846

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Net alım (TL) 84.739.945

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Net alım (TL) 61.312.481

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

Net alım (TL) 35.720.138

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Net alım (TL) 34.626.573

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Net satış (TL) -162.198.221

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Net satış (TL) -50.686.010

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Net satış (TL) -13.419.297

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Net satış (TL) -12.105.132

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)