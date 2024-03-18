İhlas Gazetecilik'ten pay geri alım kararı

İhlas Gazetecilik, pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirket'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun bugün (18.03.2024) yapılan toplantısında;

a)Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve şirketimize olan güveni korumak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

b)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet (50.000.000 TL nominal değerli) ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine,

c)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde Şirket paylarının Borsa'dan yönetim kurulu kararı ile geri alımlarının yapılabilmesine,

d)Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."