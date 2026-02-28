İki haftadır düşüş sürüyor: Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, yılbaşından bu yana süren coşkusunu kaybetmeye başlarken, 2026 yılında ilk kez iki hafta üst üste değer kaybıyla haftayı tamamladı. 23-27 Şubat haftasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,55 oranında değer kaybederken, 14 bin 92,16 puandan başladığı haftayı 13 bin 717,81 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 552,80, en yüksek ise 14 bin 190,18 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 1,60 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi de yüzde 8,22 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 17,41 oranında değer kazancıyla son dönemde dikkat daha çok çeken Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. Onu yüzde 12,61 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 10,04 ile Margün Enerji (MAGEN) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 29,47 ile Kiler Holding (KLRHO) gelirken, yüzde 13,69 ile Tekfen Holding (TKFEN) ve yüzde 12,10 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 468 milyar 320 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) bu hafta da ilk sırada yer almaya devam etti. 672 milyar TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ikinci sıradaki yerine geri dönerken, Enka İnşaat (ENKAI) de 610 milyar 200 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 69 milyar 980 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) yine ilk sırada yer aldı. 50 milyar 30 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 47 milyar 643 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.