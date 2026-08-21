İki hissede tedbirler sona erdi
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Sun Tekstil (SUNTK) paylarına uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasakları sona erdi.
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki hisseye uygulanan tedbirlerin süresi doldu.
Borsa İstanbul menkul kıymet tedbir listesine göre, Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) paylarına yönelik tedbirlerin son uygulama günü 20 Ağustos 2026 Perşembe oldu.
Destek Finans Faktoring ve Sun Tekstil paylarında uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasakları, 21 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla sona erdi.