İki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Niğde Beton Sanayi (NIBAS) ve Smartiks Yazılım (SMART) payları için yeni işlem kısıtlamaları getirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda söz konusu paylar 19 Şubat 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 18 Mart 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

VBTS kapsamında uygulanan bu tedbirlerin, payların işlem gördüğü pazarın işlem kurallarından bağımsız olarak değerlendirileceği ve belirlenen süre sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

Öte yandan SPK’nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı uyarınca, Borsa İstanbul’da yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış işlemlerine izin verildiği hatırlatıldı.