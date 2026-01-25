İki şirket daha halka arz yolunda! Talep toplama tarihleri belli oldu

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal değerli payını halka arz etmeye hazırlanıyor.

Halk Yatırım liderliğindeki halka arz kapsamında paylar 28–30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü süreyle yatırımcılara sunulacak. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi.

Halka arz, şirketin çıkarılmış sermayesinin 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 54,7 milyon TL nominal değerli payların tamamı halka arz edilecek.

Halka arza ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanırken, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlandı ve başvuru yerlerinde yatırımcıların incelemesine açık tutuldu.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %45’inin işletme sermayesinin finansmanında, %45’inin finansal borçların kapatılmasında, %15’inin ise makarna fabrikasıyla ilgili finansal kiralama ödemelerinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Şirket ayrıca halka arz sonrasında 1 yıl süreyle, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirmeme yönünde satmama taahhüdünde bulundu.

Netcad Yazılım halka arzında 28-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak

Netcad Yazılım Anonim Şirketi, toplam 40 milyon TL nominal değerli C grubu payını halka arz ediyor. Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında paylar 28–30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü süreyle yatırımcılara sunulacak. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi.

Halka arz, Netcad Yazılım’ın çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu çerçevede sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet C grubu pay ile mevcut ortaklara ait 28 milyon TL nominal değerli 28 milyon adet C grubu pay olmak üzere toplam 40 milyon adet pay yatırımcılarla buluşturulacak. Satışa sunulacak mevcut payların 24,5 milyon TL’lik kısmı Eurocad S.à r.l.’ye, 3,5 milyon TL’lik kısmı ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait bulunuyor.

Halka arzdan elde edilecek fonun büyük bölümünün şirketin büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlarında kullanılması planlanıyor. Buna göre gelirlerin yaklaşık %75–85’i Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ve bu kapsamda oluşacak işletme sermayesi ihtiyacına, %5–10’u pazarlama faaliyetlerinin artırılmasına, %10–15’i ise büyümeyi destekleyecek fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulmasına ayrılacak.

Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl süreyle bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.