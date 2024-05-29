İki şirketten bedelsiz sermaye artırım kararı

Naturelgaz, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 200 bedelsiz artışla 690 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca;

1) Şirketimizin 3.500.000.000,-TL (üçmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 230.000.000,-TL (ikiyüzotuzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 460.000.000,00 TL artırılarak 690.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 460.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 460.000.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,

5) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ulusoy Un, sermayesini yüzde 292,7 bedelsiz artırıyor

Ulusoy Un, sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 292,7 bedelsiz artırarak 750 milyon TL'ye yükseltecek.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2023 yılı finansal verilerimizin ve enflasyonun aşındırıcı etkilerinin göz önünde bulundurulması sonucunda Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 559.030.000,-TL bedelsiz olarak artırılmak suretiyle 190.970.000,- TL'den 750.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."