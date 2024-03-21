İki şirketten daha temettü kararı

Ege Gübre, 2023 için pay başına 1,08 nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul'a önerecek. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz 2023 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden, ödenmiş sermayeye nispetle brüt %120 net %108 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir" denildi.

Şeker Yatırım, pay başına 0,14 TL kar payı ödenmesini önerecek

Şeker Yatırım Menkul Değerler, 2023 için pay başına 0,1393548 TL nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul'a önerecek. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mart 2024, ödeme tarihi ise 29 Mart 2024 tarihinde olacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin 1 Mart 2024 tarihli özel durum açıklaması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca Şirket'in yasal kayıtlarındaki dönem karından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca uygulanan enflasyon düzeltmesi dolayısıyla hesaplanan geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulacağı ve değerlendirmeye esas alınan 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemi kâr dağıtım tablosu sayın pay sahiplerimize duyurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ("Karar") ile yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlamaya ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı 29'un uygulama esasları karar altına alınmıştır. Karar uyarınca kâr dağıtım tablosu yeniden tanzim edilmiş ve dağıtılabilir kârın mevcut olduğu tespit edilmiştir. Karar'ın D maddesinin 10. fıkrasında yer alan "Yapılan yönlendirme öncesinde kamuya açıklanmış kar dağıtım tablolarında, belirlenen esaslar kapsamında düzeltilmesi gerekli hususların bulunması halinde, belirlenen esaslara uyulmak suretiyle düzeltilmiş kar dağıtım tablosunun yeniden yönetim kurulu kararı da alınarak tekrar ilan edilmesine karar verilmiştir" hükmü uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu 20 Mart 2024 tarihli kararı ile dağıtılabilir kârın yukarıdaki tabloda yer aldığı şekilde tespitine ve kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir"