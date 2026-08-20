İki yeni şirket bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak

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Borsa İstanbul, iki şirketin paylarının bugün itibarıyla işlem görmeye başlayacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) payları, TKNKA.E işlem koduyla 20 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Teknika Plast için baz fiyat 85,40 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) payları da VEYAS.E işlem koduyla bugün Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

VEYAS paylarında baz fiyat 136 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olacak.