İlk 5 ayda katılım endeksindeki yükseliş borsayı 2'ye katladı

BARIŞ SEDEF

Ortadoğu’da yaşanan savaş savunma sanayi ve katılım endeksinde işlem gören birçok hisse senedinde önemli yükselişlerin yaşanmasına neden oldu. Özellikle katılım endeksindeki getiri ilk 5 aylık dönemde BIST 100’ü 2’ye katladı. Tasarruf finansman tarafında katılım endeksinde işlem gören bazı firmalarda bu dönemde ciddi anlamda primlendi. Mevcut firmaların bazılarında ilk 5 aylık dönemde hisse bazlı yükseliş yüzde 600’e yakın. Yükselişte bankalarda faiz oranlarının yüksek olması ev ve araba alımlarında faiz hassasiyeti bulunan kesim dışında yatırımcı ilgisinin tasarruf finansman şirketlerine ilgisinin artması etkili oldu.

Aktif büyümede parabolik yükseliş

Tasarruf finansman tarafında sektöredeki önemli oyuncuların aktif büyüklükleri ise 2021-2025 arası dönemde 7,2 milyar TL’den 145,3 milyar TL’ye yükseldi. Bilançolardaki olumlu ivme yatırımcı nezdinde de karşılık görürken bu yılın ilk 5 aylık periyodunda katılım endeksi %46 yükseldi. Ekonomiye konuşan sektör temsilcileri, savaş ve belirsizlik ortamındaki bulutların dağılmasıyla hem borsa hem de katılım endeksi özelinde daha olumlu bir tablonun ortaya çıkacağını ifade ediyor. Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre tasarruf finansman sektörü, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, en hızlı büyüyen alanlardan biri olmayı sürdürdü. Sektörün aktif büyüklüğü yüzde 198 artışla 379 milyar TL’ ye yükselirken, alacak büyüklüğü yüzde 363 artışla 176 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde müşteri sayısı yüzde 112 artışla 1 milyon 337 bin seviyesini aştı.

Yatırımcı tercihinde konutun öne çıkması sektörü büyüttü

Konut edinimi konusunda finansmana erişimin kolay olmaması sektörü büyüten dinamikler arasında. Ekonomiye açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, tasarruf finansman sektöründeki büyüme nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Kira getiri oranının toplam yatırım finansmanını karşılama süresinin 20-25 yıldan 10-15 yılda düşmesi konutu alımını yeniden cazip kıldı. Bu durum tasarruf finansman sektörünün büyümesine katkı sunan en önemli neden. Diğer yandan şube açma şartlarının bankalara nazaran daha kolay ve daha az maliyetli olması da sektördeki birçok firmanın bilançolarına önemli şekilde yansımış vaziyette.”