İlk günde tavan oldu, Orzaks CEO'su yeni hedeflerini açıkladı

Pay başına 69 TL'den halka arz edilen Orzaks İlaç'ın Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan ORZAX kodlu payları, ilk işlem gününde yatırımcısından yoğun ilgi gördü. Hisse, açılışın ardından yüzde 10 yükselerek 75,90 TL ile tavan fiyata ulaştı.

Orzaks İlaç Üst Yöneticisi (CEO) Alimoğlu, halka arzın ardından yaptığı değerlendirmede, elde edilen kaynağın şirketin büyüme hedeflerini destekleyeceğini belirterek, devam eden yatırım projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

2028 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 20'nin üzerinde kutu bazında büyüme hedeflediklerini ifade eden Alimoğlu, Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini, aynı dönemde ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payını yüzde 12'nin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Halka arzdan sağlanan fonun, bugüne kadar büyük ölçüde şirket kaynaklarıyla yürütülen yatırımların daha güçlü ve güvenli şekilde devam etmesini sağlayacağını vurgulayan Alimoğlu, Türkiye'de takviye edici gıda sektörünün önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Sektöre yatırım yaptıkları dönemde yerli üreticinin bulunmadığını hatırlatan Alimoğlu, bugün pazarda yerli üreticilerin payının yüzde 80'e ulaştığını, sektörün artık büyümesini yurt dışı pazarlarda sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.