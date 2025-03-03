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İlk sıra bu ay değişti! İşte aracı kurumların en çok tercih ettiği hisseler...

Borsa İstanbul'da aracı kurumların şubat sonu itibarıyla model portföylerinde en çok yer verdikleri hisseler belli oldu. 28 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre bu ay zirvenin sahibi değişti

Haber Merkezi
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İlk sıra bu ay değişti! İşte aracı kurumların en çok tercih ettiği hisseler...
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ForInvest Haber tarafından takip edilen 28 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, Turkcell model portföylerde en çok yer verilen hisse tahtını Türk Hava Yolları'na bıraktı.

THY ilk sıraya yerleşti 

Türk Hava Yolları 22 portföyde kendisine yer bularak ilk sıraya otururken, Turkcell 21 model portföyde yer alarak bu ay ikinci sıraya geriledi. Migros, Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da 17 portföyde yer aldı. Aselsan bulunduğu portföy sayısını 15'ten 16'ya yükseltirken, BİM de 16 model portföye girdi.

Bunları 15 model portföyde yer alan Garanti BBVA, 13 model portföyde yer alan Ford Otosan, 11 model portföylde yer alan Akbank ve 10 model portföyde yer alan Mavi takip etti.

YKB ve Çimsa, Sabancı Holding ve Emlak Konut GYO 9'ar portföyde yer buldular.

En beğenilen hisse  THY'nin hedef fiyat ortalaması 458,51 TL

En beğenilen hisse olan THY için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 458,51 TL oldu.

Turkcell için ortalama hedef fiyatı 152,69 TL, Migros için 791,03 TL, Aselsan için 112,8, BİM için 764,25 TL, Garanti BBVA için 176,27 TL, Ford Otosan için 1443,71, Akbank için 90,21 TL, Mavi Giyim için 123,03 TL ve Sabancı Holding için 153,88 TL, Çimsa için 60,63 TL ve YKB için 44,66 TL oldu.

Model portföylerde en çok yer alan hisseler
HİSSE MODEL PORTFÖYDE BULUNMA SAYISI SON FİYAT (TL) ORTALAMA FİYAT (TL) GETİRİ POTANSİYELİ %
THYAO 22 308.25 458.51 48.75
TCELL 21 100.7 152.69 51.63
MGROS 17 562 791.03 40.75
ASELS 16 93.45 112.8 20.7
BIMAS 16 506 764.25 51.04
GARAN 15 128.7 176.27 36.96
FROTO 13 882.5 1443.71 63.59
AKBNK 11 67.3 90.21 34.04
MAVI 10 66.65 123.03 84.59
CIMSA 9 45.02 60.63 34.67
EKGYO 9 14.4 18.75 30.21
SAHOL 9 96.8 153.88 58.97
YKBNK 9 29.4 44.66 51.9

 

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