ING Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürü Pınar Uslu yazdı: Kuş Bakışı Piyasalar

Pınar Uslu

ING Yatırım Araştırma ve Strateji Müdürü

Nisan ayında ABD’nin gümrük tarifeleri açıklamaları nedeniyle 60 değerini gören VIX (oynaklık) endeksinin, şimdilerde 17 seviyesinin altında olması, piyasalardaki endişenin azaldığını işaret ediyor. Nitekim Nisan’da 600 seviyesinin üzerine çıkan Küresel Ekonomi Politikası Belirsizlik Endeksi’nin Ağustos sonunda 322 seviyesine gerilemesi de bu durumu destekliyor.

Geçen haftaki FOMC toplantısında istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı gerekçesiyle beklenildiği üzere 25 baz puanlık faiz indirimi yapılırken, Fed yetkilileri yılın kalanında iki defa, 2026’da ise bir defa daha faiz indirimi öngörüyor. Dünkü konuşmasında Fed Başkanı Powell’ın, enflasyona ve istihdama yönelik risklere değinerek risksiz bir patika olmadığını belirtmesi ve faizlerin görünümüne yönelik fazla işaret vermemesi, Wall Street endekslerinde teknoloji hisseleri liderliğinde gözlenen son günlerdeki yükselişin en azından şimdilik durmasında pay sahibiydi. Ancak swap piyasalarına bakıldığında, Powell’ın dünkü temkinli konuşmasına rağmen faiz indirimi beklentilerinin korunduğu görülüyor.

ABD’de işgücü piyasasındaki hızlı soğuma, önümüzdeki çeyrekler için ülke ekonomisine dair aşağı yönlü riskleri artırıyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme, ücret artışlarındaki zayıflık ve konut maliyetlerindeki yavaşlama, gümrük vergilerinin mal fiyatları üzerindeki etkisini nispeten hafifleterek enflasyonu daha az sorunlu hale getiriyor. Bu da swap piyasalarının 2026 yılının Mart sonuna kadar Fed faizinde yaklaşık 70 baz puanlık indirim yapılacağını fiyatlamasında, ons altının ve ABD hisse senedi endekslerinin yeni zirvelerini görmesinde etkiliydi. Geçen hafta EUR/USD paritesi 1.1919 ile dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktıktan sonra Dolar’ın kayıplarının bir kısmını geri aldığı görüldü. Paritede yakın zaman için yukarı yönlü risklerin daha fazla olduğunu düşünüyoruz.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi geçen hafta 239 baz puanla 2020 yılının Ocak ayından beri en düşük seviyesini gördü (24 Eylül sabahı 261 baz puanda). Son iki haftalık dönemde yurt içi tahvil faizlerinde 100-110 baz puanlık düşüş yaşanırken, BIST100 endeksindeki artış %9’u aştı. İlk çeyrekte %4, ikinci çeyrekte %12 ve yılbaşından beri yaklaşık %9 olan Darphane’nin Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ile gram altın arasında marj son günlerde %20’ye yükseldi. Bu durum, marj açıldığında genelde gözlenmekte olan altın sertifikasının gram altına yaklaşma eğiliminin tekrarlanabileceğine dair bir uyarı yapmamızı gerektirebilir.

Devlet liderlerinin BM Genel Merkezi’nde yaptıkları toplantılardan yansımalar takip edilirken, ABD’de bugün yeni konut satışları ve inşaat izinleri, Perşembe günü 2. çeyrek GSYH büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ve ikinci el konut satışları, Cuma günü de kişisel gelirler/harcamalar, çekirdek PCE verileri ile Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yayımlanacak. Verilerde öne çıkanlar arasında yer alan çekirdek PCE’de aylık bazda %0.2 ile bir önceki aydaki %0.3’lük gerçekleşmeden daha ılımlı bir sonuç bekleniyor. Eğer öngörülen gibi bir gerçekleşme olursa, Fed’den Ekim ve Aralık aylarında beklenen faiz indirim düşüncesi biraz daha destek bulabilir.

ABD verileri arasında GSYH büyüme verisinin yanı sıra artan arzın zayıf taleple karşılaşması ve konut fiyatları üzerinde aşağı yönlü riskler yaratması nedeniyle konut verilerine de odaklanılacak. Faiz indirimlerinin devamının, konut piyasasını destekleme olasılığı değerlendirilecek. ECB’den ve BoE’den yetkililerinin konuşmaları da takip edilecek.

Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinden olası yansımalar, özellikle Perşembe günü ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme yakından izlenecek. Ziyarette, ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere ikili iş birliğini güçlendirecek konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında piyasaların oldukça yoğun bir hafta içinde olduğu söylenebilir.

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.