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İngiliz devi ABD borsasında düşüş, Avrupa’da yükseliş öngördü

HSBC Avrupa hisse senetleri için tavsiyesini yükseltti, ABD için düşürdü.

Haber Merkezi
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İngiliz devi ABD borsasında düşüş, Avrupa’da yükseliş öngördü
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Investing'in haberine göre, HSBC, Avrupa hisse senetleri için tavsiyesinin "ağırlığını azalt"tan "ağırlığını artır"a yükseltti. Bununla beraber, ABD hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "nötr"e indirdi.

Revizyonlar, küresel gümrük tarifesi endişeleri ve ABD'nin dünyadaki konumunun yeniden değerlendirildiği bir ortamda geldi.

HSBC stratejistleri, ABD'nin NATO ve Ukrayna'ya verdiği tereddütlü desteğin Avrupa için bir "dönüm noktası" için katalizör olduğunu ve Almanya'da önemli bir mali teşvik olduğunu vurguluyor.

HSBC'nin gelişmekte olan piyasalar (EM) başkanı ve küresel hisse senedi stratejisti Alastair Pinder, "ABD hisse senetlerine olumsuz bakmadığımızı vurgulamak önemli - ancak taktiksel olarak şimdilik başka yerlerde daha iyi fırsatlar görüyoruz" dedi.

ABD hisse senedi piyasası son zamanlarda baskı altında kaldı ve S&P 500, 2024 yılının 4. çeyreğinde yüzde 18'lik hisse başına kazanç (EPS) büyümesi ile ABD hisse senetleri temelde güçlü kalmaya devam ederken, HSBC piyasanın 2025 yılının ilk yarısı için "mini bir kazanç durgunluğunu" hesaba kattığını belirtiyor.

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