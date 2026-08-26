İntetra Teknoloji halka arzında talep toplama başlıyor

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İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., toplam 40 milyon TL nominal değerli payını halka arz ediyor. Halka arzın 30 milyon TL'lik bölümü sermaye artırımı, 10 milyon TL'lik bölümü ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Paylar, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyat ile Borsa'da Satış Yöntemi" kullanılarak 53,60 TL sabit fiyatla 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde satışa sunulacak. Yatırımcılar emirlerini iki gün boyunca 10.30-13.00 saatleri arasında INTET.HE koduyla iletebilecek.

Halka arz sonrasında şirket paylarının ikincil piyasada INTET.E koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Halka arz büyüklüğü 2,14 milyar TL olacak

Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 144 milyon TL'ye ulaşması, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyor.

Şirketin halka arz öncesi sermayesi 130 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 30 milyon TL'lik sermaye artırımı sonrasında sermaye 160 milyon TL'ye yükselecek.

Halka arz gelirinin yüzde 65'i yatırımlara ayrılacak

İntetra, halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 65'ini yatırımların finansmanında, yüzde 35'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.

Şirket ve ortaklar için 1 yıllık satmama taahhüdü bulunurken, 30 gün süreyle ve brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar fiyat istikrarı işlemi yapılması öngörülüyor.

Payların katılım endeksine uygun olması planlanıyor.

Hasılat ilk çeyrekte 629 milyon TL'ye ulaştı

Şirketin 2026 ilk çeyrek finansallarında hasılat 629 milyon TL'ye ulaşırken, geçen yılın aynı döneminde 308 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK 158 milyon TL, FAVÖK marjı yüzde 25,1 ve net dönem kârı 20 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025'in ilk çeyreğinde şirket 16 milyon TL negatif FAVÖK ve 85 milyon TL net zarar açıklamıştı.

İntetra'nın son 12 aylık görünümünde ise yaklaşık 65 milyon dolar ciro, yüzde 26,9 FAVÖK marjı ve yüzde 15 tekrarlanan gelir oranı öne çıkıyor.

Şirket ayrıca 70 binden fazla cihaz yönetiyor ve günlük 5 milyondan fazla ücret toplama işlemi gerçekleştiriyor.