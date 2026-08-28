İntetra Teknoloji'nin halka arz büyüklüğü 2,14 milyar TL oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (INTET) halka arzının sonuçları açıklandı.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket payları 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edildi.

Halka arzda 1 TL nominal değerli pay için 53,60 TL fiyat üzerinden talep toplandı.

Halka arz büyüklüğü 2,14 milyar TL oldu

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 30 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 10 milyon TL nominal değerli olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payın tamamı satıldı.

Böylece halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilen halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmadı.

Talep halka arzın 1,7 katına ulaştı

Borsa İstanbul verilerine göre, filtre edilmemiş veriler bazında halka arzda 662 bin 947 emir verildi.

Satışa sunulan payların 1,7 katına karşılık gelen 67 milyon 922 bin 943 TL nominal değerli pay için toplam 3 milyar 640 milyon 669 bin 744,80 TL tutarında talep geldi.

653 bin 433 yatırımcıya dağıtım yapıldı

Dağıtım sonucunda 653 bin 433 yatırımcıya toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi.

Yurt içi yatırımcılara 39 milyon 908 bin 664 TL nominal değerli pay dağıtılırken, bu tutar toplam dağıtımın yüzde 99,77'sine karşılık geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcıların toplam dağıtımdaki payı yüzde 99,76 olurken, 651 bin 837 bireysel yatırımcıya pay verildi.

Yurt dışı bireysel yatırımcılara ise 91 bin 336 TL nominal değerli pay dağıtıldı. Bu grupta 1.558 yatırımcının talebi karşılandı.