İntetra ve Bakırcı GYO için Borsa İstanbul’da işlem tarihleri açıklandı İşte işlem kodları ve fiyatlar

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İki şirketin halka arz edilen paylarının işlem göreceği tarihler, işlem kodları ve baz fiyatları belli oldu.

İntetra payları 1 Eylül’de işlem görecek

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 160 milyon TL nominal değerli paylar, Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi kapsamında Borsa İstanbul kotuna alındı.

Şirketin halka arz edilen 40 milyon TL nominal değerli payları, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

INTET.E işlem koduyla işlem görecek payların baz fiyatı 53,60 TL olarak belirlendi.

Paylarda sürekli işlem yöntemi uygulanacak. İşlem sırasında maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olacak.

Bakırcı GYO için işlem tarihi 2 Eylül

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 668 milyon TL nominal değerli payları da Kotasyon Yönergesi’nin 12’nci maddesi kapsamında kota alındı.

Şirketin halka arz edilen 167 milyon TL nominal değerli payları, 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

İşlem kodu ve baz fiyatı belli oldu

BKRGY.E işlem koduyla işlem görecek Bakırcı GYO paylarının baz fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi.

Paylarda sürekli işlem yöntemi uygulanırken, maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

Böylece İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri payları 1 Eylül 2026’da, Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları ise 2 Eylül 2026’da Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.