İran savaşı etkili oldu: Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geçen hafta sonu başlayan ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ve İran’ın da karşılık vermesiyle yayılma ve uzama tehlikesiyle dünyanın endişeyle izlediği savaştan sert etkilendi. 2-6 Mart haftasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,74 oranında değer kaybederken, 12 bin 987,42 puandan başladığı haftayı 12 bin 792,81 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 746,23, en yüksek ise 13 bin 456,56 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 16,4 oranında, sanayi endeksi yüzde 2,7 ve holding endeksi de yüzde 9,04 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 29,98 oranında değer kazancıyla Katılım Evim (KTLEV) oldu. Onu yüzde 18,08 ile Tüpraş (TUPRS) ve yüzde 15,56 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 40,87 ile Kiler Holding (KLRHO) gelirken, yüzde 24,5 ile Borusan Boru (BRSAN) ve yüzde 18,34 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 520 milyar 760 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) bu hafta da ilk sırada yer almaya devam etti. 576 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sıradaki yerini alırken, Garanti Bankası (GARAN) de 569 milyar 100 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 62 milyar 972 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı. 53 milyar 845 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 45 milyar 173 milyon TL’lik işlem hacmi ile Tüpraş (TUPRS) ilk sıralarda yer aldı.