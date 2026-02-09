İş Bankası raporlarında güçlü tablo! Hedef fiyatlar revize edildi

İş Bankası'nın cuma günü seans sonrası açıkladığı 2025 yılı 12 aylık finansal sonuçlarının ardından, aracı kurum ve bankalar tavsiye ve hedef fiyatlarını güncelledi.

İş Bankası için rapor hazırlayan 8 aracı kurumun 7'sini tavsiyeleri "al" oldu. 8 aracı kurumdan 6'sı ise, İş Bankası C için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Oyak Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 19,90 TL'den 23,19 TL'ye, Ak Yatırım 21 TL'den 22,5 TL'ye, Alnus Yatırım 17,29 TL'den 24,32 TL'ye, Philip Capital 19,6 TL'den 23,8 TL'ye, Yapı Kredi Yatırım 21 TL'den 23 TL'ye ve Şeker Yatırım 26,25 TL'den 29,61 TL'ye yükseltti.

Garanti Yatırım hedef fiyatını 18 TL, Pusula Yatırım 21,30 TL olarak korudu.