İş Bankası'ndan temettü kararı
İş Bankası, yatırımcılarına toplam 6,5 milyar TL nakit temettü dağıtmayı planlıyor.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı. Buna göre İş Bankası Yönetim Kurulu, A, B, C ve Kurucu grubu pay sahiplerine toplam 6.503.832.000 TL nakit temettü dağıtılmasının 29 Mart'ta yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verdi.
Yönetim Kurulu kararına göre A Grubu payların sahiplerine hisse başına net 6,1643880 TL, B Grubu payların sahiplerine hisse başına net 0,4809146 TL, C Grubu pay sahiplerine hisse başına net 0,2601523 TL ve Kurucu payların sahiplerine hisse başına net 3,481459 TL nakit kar payı dağıtılacak.
Temettü dağıtımına 1 Nisan tarihinde başlanması da Genel Kurul'a teklif edilecek.