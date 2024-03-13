İş Bankası'ndan temettü kararı

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı. Buna göre İş Bankası Yönetim Kurulu, A, B, C ve Kurucu grubu pay sahiplerine toplam 6.503.832.000 TL nakit temettü dağıtılmasının 29 Mart'ta yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verdi.

Yönetim Kurulu kararına göre A Grubu payların sahiplerine hisse başına net 6,1643880 TL, B Grubu payların sahiplerine hisse başına net 0,4809146 TL, C Grubu pay sahiplerine hisse başına net 0,2601523 TL ve Kurucu payların sahiplerine hisse başına net 3,481459 TL nakit kar payı dağıtılacak.

Temettü dağıtımına 1 Nisan tarihinde başlanması da Genel Kurul'a teklif edilecek.