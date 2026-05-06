İş Yatırım açıkladı: Yabancı ilgisi ve getiri potansiyeli yüksek 3 hisse

İş Yatırım’ın hazırladığı “En az yüzde 50 üzeri getiri potansiyeli olan ve yabancı oranı artan şirketler” raporuna göre hem yüksek getiri potansiyeli taşıyan hem de yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı hisseler ortaya çıktı. Raporda, en az yüzde 50 getiri potansiyeline sahip ve son 6 ayda yabancı oranı artış gösteren şirketler filtrelendi.

Listeye giren hisseler arasında Migros (MGROS), Mavi Giyim (MAVI) ve TAB Gıda (TABGD) öne çıktı.

İş Yatırım verilerine göre, listenin ilk sırasında yer alan Migros’un yüzde 65 getiri potansiyeli bulunurken, şirketin cari yabancı oranı yüzde 40,68 seviyesinde gerçekleşti. Hissede yabancı oranının son 6 ayda 14,8 baz puan arttığı görüldü.

Mavi Giyim hisselerinde getiri potansiyeli yüzde 51,6 olarak hesaplanırken, cari yabancı oranı yüzde 44,29 oldu. Şirkette yabancı payındaki 6 aylık artış ise 12,66 baz puan olarak kaydedildi.

TAB Gıda’da ise getiri potansiyeli yüzde 56,99 seviyesinde hesaplandı. Şirketin cari yabancı oranı yüzde 50,28’e ulaşırken, son 6 ayda yabancı oranındaki artış 10,44 baz puan oldu.

İş Yatırım’ın çalışması, yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığı hisselerde yüksek hedef fiyat potansiyelinin sürdüğüne işaret etti. Özellikle perakende ve tüketim odaklı şirketlerin listede öne çıkması dikkat çekti.