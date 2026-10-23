İş Yatırım üzerinden en fazla alım/satım işlemi yapılan hisseler
Borsa İstanbul’da 22 Ekim 2026 Perşembe günü aşağı yönlü seyir ve kapanış etkili olurken İş Yatırım üzerinden yatırımcıların hangi hisseleri alıp sattığı dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin satış ağırlıklı bir seyirle günü düşüşle tamamladığı 22 Ekim Perşembe gününde, aracı kurumların işlem hacimleri yatırımcılar tarafından mercek altına alındı.
Piyasadaki geri çekilmeye rağmen İş Yatırım üzerinden gerçekleşen hisse alım ve satım işlemleri dikkat çekerken, kurumun pozisyon aldığı öne çıkan paylar günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü düşüşle tamamladığı 22 Ekim Perşembe gününde, piyasalardaki volatilite yatırımcıların odağındaydı. Satış baskısının hissedildiği bu işlem gününde, aracı kurumların gerçekleştiği yüksek hacimli işlemler piyasanın yönü açısından kritik bir gösterge sundu.
Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından İş Yatırım üzerinden yürütülen hisse alım ve satım hareketleri ise yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Piyasadaki genel geri çekilmeye rağmen İş Yatırım müşterilerinin pozisyon aldığı öne çıkan hisseler günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer buldu. Kurum aracılığıyla gerçekleşen net alım ve satımlar, zorlu piyasa koşullarında yatırımcı stratejilerine ve sektör tercihlerine dair önemli ipuçları verdi.
EN FAZLA ALIM SATIM YAPILAN 10 HİSSE
İş Yatırım üzerinden en fazla alım yapılan hisseler:
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Net alım (TL)
995.358.333
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Net alım (TL)
379.079.444
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Net alım (TL)
208.379.149
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Net alım (TL)
156.632.539
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Net alım (TL)
138.679.579
İş Yatırım üzerinden dün (22 Ekim) en çok satılan hisseler
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Net satış (TL)
-1.228.267.800
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Net satış (TL)
-323.228.421
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Net satış (TL)
-181.358.341
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Net satış (TL)
-151.331.354
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Net satış (TL)
-75.310.102
Kaynak: Rota Borsa
Derleme: ekonomim.com