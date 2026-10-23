İş Yatırım üzerinden en fazla alım/satım işlemi yapılan hisseler

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin satış ağırlıklı bir seyirle günü düşüşle tamamladığı 22 Ekim Perşembe gününde, aracı kurumların işlem hacimleri yatırımcılar tarafından mercek altına alındı.

Piyasadaki geri çekilmeye rağmen İş Yatırım üzerinden gerçekleşen hisse alım ve satım işlemleri dikkat çekerken, kurumun pozisyon aldığı öne çıkan paylar günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü düşüşle tamamladığı 22 Ekim Perşembe gününde, piyasalardaki volatilite yatırımcıların odağındaydı. Satış baskısının hissedildiği bu işlem gününde, aracı kurumların gerçekleştiği yüksek hacimli işlemler piyasanın yönü açısından kritik bir gösterge sundu.

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından İş Yatırım üzerinden yürütülen hisse alım ve satım hareketleri ise yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Piyasadaki genel geri çekilmeye rağmen İş Yatırım müşterilerinin pozisyon aldığı öne çıkan hisseler günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer buldu. Kurum aracılığıyla gerçekleşen net alım ve satımlar, zorlu piyasa koşullarında yatırımcı stratejilerine ve sektör tercihlerine dair önemli ipuçları verdi.

EN FAZLA ALIM SATIM YAPILAN 10 HİSSE

İş Yatırım üzerinden en fazla alım yapılan hisseler:

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Net alım (TL)

995.358.333

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Net alım (TL)

379.079.444

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Net alım (TL)

208.379.149

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Net alım (TL)

156.632.539

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Net alım (TL)

138.679.579

İş Yatırım üzerinden dün (22 Ekim) en çok satılan hisseler

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Net satış (TL)

-1.228.267.800

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Net satış (TL)

-323.228.421

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Net satış (TL)

-181.358.341

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Net satış (TL)

-151.331.354

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Net satış (TL)

-75.310.102

Kaynak: Rota Borsa

Derleme: ekonomim.com