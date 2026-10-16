İş Yatırım üzerinden yüklü alış/satış yapıldı; En fazla işlem gören 10 hisse…

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Borsa İstanbul’da işlem hacmi yüksek ve yoğun ilgi gören 10 hisse senedinde, İş Yatırım aracılığıyla önemli hacimli alım ve satım işlemleri gerçekleştirildi.

Yatırımcıların portföy yeniden dengelleme ve pozisyon ayarlama stratejileri doğrultusunda gerçekleşen bu yüklü işlemler, ilgili sektör ve piyasa dinamiklerindeki hareketliliği öne çıkarırken sermaye piyasalarındaki likidite akışının da dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösteriyor.

BORSANIN 10 DEV HİSSESİNDE YÜKLÜ HAREKETLİLİK

Yapılan işlemlere ilişkin rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre detaylar şu şekilde:

İş Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler

Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)

Net alım (TL) 108.130.448

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Net alım (TL) 101.205.169

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Net alım (TL) 77.068.425

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Net alım (TL) 76.444.860

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Net alım (TL) 58.817.637

İş Yatırım üzerinden bugün en çok satılan hisseler

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Net satış (TL) -174.588.610

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Net satış (TL) -165.576.429

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Net satış (TL) -145.329.897

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Net satış (TL) -128.818.303

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)