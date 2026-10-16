İş Yatırım üzerinden yüklü alış/satış yapıldı; En fazla işlem gören 10 hisse…
Borsa İstanbul’da işlem gören 10 hisse için İş Yatırım aracılığıyla yüklü alım/satım yapıldı.
Borsa İstanbul’da işlem hacmi yüksek ve yoğun ilgi gören 10 hisse senedinde, İş Yatırım aracılığıyla önemli hacimli alım ve satım işlemleri gerçekleştirildi.
Yatırımcıların portföy yeniden dengelleme ve pozisyon ayarlama stratejileri doğrultusunda gerçekleşen bu yüklü işlemler, ilgili sektör ve piyasa dinamiklerindeki hareketliliği öne çıkarırken sermaye piyasalarındaki likidite akışının da dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösteriyor.
BORSANIN 10 DEV HİSSESİNDE YÜKLÜ HAREKETLİLİK
Yapılan işlemlere ilişkin rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre detaylar şu şekilde:
İş Yatırım üzerinden en çok alınan hisseler
Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
|Net alım (TL)
|108.130.448
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
|Net alım (TL)
|101.205.169
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
|Net alım (TL)
|77.068.425
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
|Net alım (TL)
|76.444.860
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
|Net alım (TL)
|58.817.637
İş Yatırım üzerinden bugün en çok satılan hisseler
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
|Net satış (TL)
|-174.588.610
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
|Net satış (TL)
|-165.576.429
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
|Net satış (TL)
|-145.329.897
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
|Net satış (TL)
|-128.818.303
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
|Net satış (TL)
|-123.977.956