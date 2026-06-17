İSO 500 listesine halka açık 3 yeni şirket dahil oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2025 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında halka açık şirketlerin ağırlığı artmaya devam etti.

2024 yılında 88 olan halka açık şirket sayısı, 2025'te 91'e yükselerek araştırma tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Zirvede değişiklik olmadı

İSO 500 sıralamasında halka açık şirketler arasında zirvedeki tablo değişmedi.

Tüpraş, Ford Otosan ve Arçelik, geçen yıl olduğu gibi listenin ilk üç sırasında yer aldı.

Öte yandan geçen yıl dördüncü ve beşinci sırada bulunan Erdemir ile TOFAŞ'ın yerini bu yıl Aselsan ve İsdemir aldı.

Listeye üç yeni şirket girdi

Araştırmada ilk kez yer alan halka açık şirketler de dikkat çekti.

Türk Altın, Balsu Gıda ve Kalyon Güneş, 2025 yılında İSO 500 listesine ilk kez girmeyi başaran şirketler oldu.