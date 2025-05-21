İşte gelecek 12 ayda getiri potansiyeli yüksek hisseler!

2025 ilk çeyrek mali sonuçları sonrası Borsa İstanbul'da, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu. ForInvestHaber'in 21 Nisan sonrasında 33 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Meditera Tıbbı Malzeme oldu.

En az 2 hedef fiyat tahmini alan 84 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.

2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Meditera için 163,95 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 118,86 oldu.

İkinci sırada yüzde 104,56 getiri potansiyeli ile Alfa Solar, üçüncü sırada yüzde 94,27 getiri potansiyeli ile Vestel Beyaz, dördüncü sırada yüzde 93,61 ile Sabancı Holding ve beşinci sırada yüzde 90,01 ile Astor yer aldı.

En az 5 tanmin alan ilk 20 hisse arasında değerlendirme yapıldığında en yüksek getiri potansiyelini sunan hisse yüzde 93,61 ile Sabancı Holding oldu. İkinci sırada yüzde 84,71 ile Mavi Giyim, yüzde 82,45 ile Anadolu Hayat, yüzde 74,24 ile TAV Havameydanları ve yüzde 72,38 ile TAB Gıda yer aldı.