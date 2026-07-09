İsvea Seramik 7 BIST endeksine dahil edilecek
İsvea Seramik payları, yarın Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket hisseleri 7 BIST endeksine dahil edilecek.
Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) paylarının 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
Şirket hisseleri, işlem görmeye başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul endekslerinde de yer alacak.
Açıklamaya göre ISVEA payları BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek.
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketin 280 milyon adet payını ve yüzde 24 fiili dolaşımdaki pay oranını esas alacak.