İsvea Seramik halka arzında büyüklük 1,4 milyar TL gerçekleşti

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama süreci 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, halka arzda birim pay fiyatı 20,90 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 67 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirildi. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 400 milyon 300 bin TL oldu.

Halka arz kapsamında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,33 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise yaklaşık 5,86 katı oranında talep oluştu.