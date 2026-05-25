İtalya Borsası, enerji ve çip hisseleriyle 26 yılın zirvesine çıktı

İtalyan Borsası, enerji ve çip sektörlerindeki yükselişin öncülük ettiği rekora 26 yıl sonra ulaştı.

FTSE MIB Endeksi pazartesi günü yüzde 1,2'ye varan artışla 50 bin 121 puana ulaşarak 26 yıl önce kırılan önceki rekoru aştı. İtalya'da hisse senetleri, üç yıl üst üste yaşanan yükselirken 2026 yılında da yüzde 11'lik artış gösterdi.

Avrupa borsaları pandemi sonrası dönemde birçok rekor kırdı. Euro Stoxx 50 ve Almanya'nın DAX endeksi bu yıl yeni zirvelere ulaşırken İtalya ise, önceki rekorunun altında işlem gören tek büyük Avrupa piyasası olmuştu.

Geçen yıl İtalya'nın performansının ana itici gücü bankalar olmuştu. Bu yıl Tesla ve Apple'ın çip tedarikçisi olan STMicroelectronics NV, şu ana kadar yüzde 156 oranında değer kazandı.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışla birlikte enerji şirketleri Saipem Spa ve Eni SpA, 2026 yılında sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 41 oranında değer kazandı. Stellantis ve Fincantieri ise bu yıl şimdiye kadar endeksin en büyük gerileyen şirketleri arasında yer alıyor.