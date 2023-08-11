İzdemir Enerji'nin halka arz büyüklüğü 2,62 milyar TL oldu

Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket’in toplam 115.100.00 TL nominal değerli payları ile ek satış kapsamında 23.020.000 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 19,00 TL olarak belirlenmiş olup, ek satış dahil 138.120.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 2.624.280.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda toplam 2.862.794 yatırımcıdan halka arz edilen 115.100.000 TL nominal değerli payların 4,6 katına denk gelen 525.808.101 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 5,3 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 3,5 katı talep geldi.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.