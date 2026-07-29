Jeopolitik riskler ve bilanço gölgesinde Borsa İstanbul: Uzmanından kritik seviyeler

Borsa İstanbul’un 13.687 puan seviyelerinden kapandığı süreçte, küresel gündemin odağında Fed kararları ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler yer alıyor. Serdar Pazı, İran ve ABD arasındaki gerilimin piyasalardaki belirsizliği artırdığını, bu durumun petrol fiyatlarını yukarıda tutarken risk iştahını düşürdüğünü belirtti. Fed tarafında ise eylül ayı için esnek bir mesaj beklendiğini ifade eden Pazı, piyasayı bozacak aşırı şahin bir açıklama beklemediğini, ABD ekonomisinin %2 büyüme ve %4 işsizlik oranıyla daha dirençli bir noktada olduğunu vurguladı.

Endekste teknik görünüm ve yabancı payı

Endeksin 13.600 desteğine yaklaştığını belirten Pazı, işlem hacmindeki düşüşün hacimli bir düşüş olmaması nedeniyle nispeten olumlu karşılanabileceğini ifade etti. Ancak yabancı yatırımcıların 'blue chip' olarak adlandırılan büyük şirketlerde pozisyon azaltma eğiliminin devam ettiğini, birçok şirketin dolar veya TL bazında uzun yıllardır görmediği destek seviyelerine gerilediğini not etti.

Bilanço sezonu: Sigorta ve bankalar önde

Bilanço sezonunun fena başlamadığını dile getiren Pazı, özellikle Akbank’ın revize edilen beklentilerin üzerinde kar açıklamasının 'en kötüsü geride mi kaldı?' sorusunu akıllara getirdiğini belirtti. Ayrıca TAV’ın Kazakistan yatırımlarının etkisiyle beklentilerden iyi bir bilanço getirdiğini vurgulayan Pazı; buna karşın yüksek finansman maliyeti altında zorlanan sanayi şirketleri için finansalların farklı bir hikaye sunabileceği uyarısında bulundu.

Şirket analizleri: Borç yapılandırmadan pazar payı mücadelesine

Vestel: Uzun süredir borçluluk temasıyla satış baskısı altında olan şirketin, bankalarla 500 milyon dolarlık borç yapılandırma anlaşmasına varması yeni bir katalizör olabilir. Pazı, hissenin 107 seviyelerinden 23’e kadar gerilediğine dikkat çekerek; 24,75 ve 25,07 dirençlerinin aşılması gerektiğini, 28,5 seviyesinin ise kısa vadeli sıkışmanın kırılması için kritik olduğunu belirtti.

Ford Otosan: 130’lu seviyelerden 80’e doğru sert bir geri çekilme yaşayan hissede 77-80 bandı çok kritik bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Avrupa pazarındaki daralma ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabeti nedeniyle kar marjlarından feragat edildiğini belirten Pazı, RSI’nın 30 seviyesine dayandığını ve hisse için aracı kurumların ortalama 141 TL hedef fiyat öngördüğünü paylaştı.

Enka İnşaat: Rusya’ya ilişkin haber akışından etkilenen şirketin artık elektrik dağıtım tarafında büyük bir oyuncu olma yolunda ilerlediği belirtildi. Pazı, 88,75 kapanışı sonrası tepki hareketi için 90,6 ve 90,57 seviyelerinin geçilmesi gerektiğini ifade etti. Hisse için 123 TL hedef fiyat ile %38 yükseliş potansiyeli öngörülüyor.

Gülermak: Metro ve tünel ihalelerindeki teknolojik avantajıyla dikkat çeken şirkette, 153-154 seviyeleri önemli destekler olarak izleniyor. Serdar Pazı, 160,85 ve 163,45 dirençlerinin aşılmasının tepki hareketinin devamı için şart olduğunu belirtti. Araştırma birimlerinin hisse için 284 TL hedef fiyatla %83 gibi kuvvetli bir potansiyel bulduğunu ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için hacimli bir hareketin gerektiğini de sözlerine ekledi.