Jeopolitik risklere Borsa İstanbul'dan ilk tepki

Orta Doğu'da artan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan ve yüzde 0,94 azalışla 9.116,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,52 ile spor oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puan destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamlamıştı.