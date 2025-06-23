  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Jeopolitik risklere Borsa İstanbul'dan ilk tepki
Takip Et

Jeopolitik risklere Borsa İstanbul'dan ilk tepki

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,94 düşüşle 9116 puandan başlarken, sonrasında da negatif taraftaki hareketine devam etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jeopolitik risklere Borsa İstanbul'dan ilk tepki
Takip Et

Orta Doğu'da artan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan ve yüzde 0,94 azalışla 9.116,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,52 ile spor oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puan destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamlamıştı.

Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi!Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi!Altın Haberleri
Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı! Goldman Sachs'dan yeni petrol tahmini: 110 doları görebilirPetrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıktı! Goldman Sachs'dan yeni petrol tahmini: 110 doları görebilirEkonomi
Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri!
Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri!
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle, haftayı düşüşle tamamladı
Borsa günü yükselişle, haftayı düşüşle tamamladı
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı