JPMorgan ABD hisselerinde frene bastı

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Andrew Tyler liderliğindeki JPMorgan traderları, faiz görünümüne ilişkin belirsizliklerin yarattığı baskı nedeniyle Fed’in 16 Eylül’deki politika kararı öncesinde şimdilik yükseliş beklentisinden vazgeçti. Bununla birlikte ekip, ekonomik veriler ve şirket karlarının desteğiyle piyasalardaki güçlü zeminin devam etmesini bekliyor.

Tyler’a göre Fed’in faiz artırması halinde yatırımcıların olası bir faiz artırım döngüsünün boyutu veya ne kadar süreceği konusunda net bir fikri olmayacak.

Kısa vadede yatay ve dalgalı seyir bekleniyor

Tyler pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, “Taktiksel olarak temkinli/nötr bir görüşe geçiyoruz. Hisse piyasasının temel dinamikleri güçlü kalmaya devam ediyor ancak kısa vadeli değişkenlerin piyasaların bir süre yatay ve dalgalı seyretmesine yol açması muhtemel” dedi.

Yapay zeka hisselerindeki ivme de riskler arasında

Haziran başında ABD hisselerinde birkaç hafta süren satış dalgası öncesinde doğru şekilde taktiksel olarak temkinli pozisyona geçen Tyler, faiz belirsizliği, mevsimsel zayıflık ve güçlü yükseliş kaydeden yapay zeka hisselerinde ivmenin tersine dönmesini kısa vadeli baskılar arasında gösterdi.

Tyler, hisse piyasasındaki net pozisyonlanmanın ise büyük ölçüde nötr kaldığını belirtti. Cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporunun “kritik” olacağını belirten trader, 11 Eylül’de açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin daha da önemli olacağını söyledi.