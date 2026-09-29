JPMorgan ABD hisselerinde pozitife döndü

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JPMorgan’ın işlem masası, ABD hisse senetlerinin yakın vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesini yukarı yönlü revize etti.

Andrew Tyler liderliğindeki ekip, pazartesi sabahı müşterilerine gönderdiği raporda ABD hisse senetlerine yönelik taktiksel görüşünü nötrden pozitife çevirdi.

Güçlü ekonomi ve şirket karları öne çıktı

JPMorgan ekibi, görüş değişikliğinin gerekçeleri arasında ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde seyretmesini, tüketicinin istikrarlı görünümünü korumasını ve şirketlerin güçlü kar büyümesini gösterdi.

İşlem masasının taktiksel görüşü, ABD hisse senedi piyasasının uzun vadeli seyrinden ziyade yakın vadeli yönüne ilişkin değerlendirmeyi yansıtıyor.

Tahvil faizlerinde istikrar beklentisi

JPMorgan, tahvil faizlerinin istikrar kazanabileceğine yönelik işaretlerin de hisse senetleri açısından daha elverişli bir piyasa ortamı oluşturabileceğini değerlendirdi.

Ekip raporunda, “Tahvil faizlerinin bir seviye bulması ve petrol fiyatlarının dalgalı bir seyirle de olsa düşüş eğilimine girmesinin muhtemel olmasıyla piyasalar için daha elverişli bir tablo görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Böylece tahvil faizlerinde olası dengelenme ve petrol fiyatlarında beklenen geri çekilme, JPMorgan’ın ABD hisse senetlerine yönelik daha olumlu taktiksel görüşünü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.