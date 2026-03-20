JPMorgan hedefini düşürdü: Risk büyüyor mu?
JPMorgan, İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte artan resesyon risklerini gerekçe göstererek S&P 500 yıl sonu hedefini 7.500’den 7.200’e düşürdü.
Banka, piyasanın yüksek enerji fiyatlarının ekonomik etkilerini yeterince fiyatlamıyor olabileceği uyarısında bulundu. Yatırımcıların ağırlıklı olarak enflasyona odaklandığını belirten JPMorgan, asıl kısa vadeli riskin tüketim tarafında ortaya çıktığını vurguladı.
Artan yakıt ve enerji maliyetlerinin hanehalkı alım gücünü aşındırarak harcamaları baskılayabileceği ve bunun da hisse senedi piyasaları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği ifade edildi.