JPMorgan küresel borsalarda yükseliş beklentisini korudu

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JPMorgan, tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen küresel hisse senedi piyasalarına ilişkin iyimserliğini koruyor. Banka, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın şirket kârlarını desteklemeye devam edeceğini ve yükselen tahvil getirilerinin borsalardaki yükselişi tek başına sona erdirmeyeceğini düşünüyor.

Küresel hisse senetleri yılbaşından bu yana dolar bazında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

Şirket karlarında beklentiler güçleniyor

JPMorgan stratejisti Mislav Matejka, şirket kârlarının güçlü seyretmeye devam etmesini beklediklerini belirtti.

Bankanın değerlendirmesine göre, hisse başına kâr (EPS) tahminlerindeki revizyonlar tüm bölgelerde yeniden pozitif bölgeye geçti. JPMorgan, bu görünümün küresel ekonomideki toparlanmanın şirket bilançolarına yansımaya başladığına işaret ettiğini düşünüyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş borsaları durdurmayabilir

JPMorgan'a göre tahvil getirilerindeki yükselişin kaynağı, hisse senetlerinin görünümü açısından kritik önem taşıyor.

Matejka, faizlerdeki artışın önemli bir bölümünün ekonomik aktivitedeki ivmelenmeyi yansıttığını belirtti. Banka, ekonomik büyümenin güçlü kalması durumunda yüksek tahvil getirilerinin hisse senedi piyasaları üzerindeki baskısının sınırlı kalabileceğini öngörüyor.

JPMorgan'ın küresel borsalara yönelik olumlu görüşünü destekleyen unsurlardan biri de Avrupa ekonomisinden gelen toparlanma sinyalleri.

Banka, Euro Bölgesi PMI verilerinin son üç aydır yükseliş göstermesine dikkat çekerken, tahvil piyasalarındaki risk primlerinin de büyük ölçüde normalleştiğini belirtti. JPMorgan ayrıca enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkacağı bir senaryo öngörmüyor.

Merkez bankalarından daha sınırlı sıkılaşma bekliyor

JPMorgan, ücret artışlarının ılımlı seyretmesi ve iş gücü piyasalarındaki karmaşık görünüm nedeniyle merkez bankalarının piyasaların fiyatladığından daha sınırlı sıkılaşmaya gidebileceğini tahmin ediyor.

Bankaya göre böyle bir senaryo, özellikle faiz hareketlerine daha duyarlı hisse senetleri açısından destekleyici olabilir.

Doların zayıflaması ABD dışındaki piyasaları destekleyebilir

JPMorgan, ABD dolarının zirveye yaklaşmış olabileceği görüşünde. Doların zayıflaması halinde uluslararası hisse senedi piyasalarının bundan destek bulabileceği değerlendiriliyor.

Banka, küresel piyasaların üst üste ikinci yılda ABD hisse senedi piyasalarından daha iyi performans gösterebileceğini öngörüyor. Doların değer kaybetmesi, ABD dışındaki hisselerin göreceli cazibesini artırarak yatırımcıların bölgesel çeşitlendirmeye yönelmesini destekleyebilir.

JPMorgan ayrıca İran ile başlayan çatışma sürecinde yüzde 20-25 değer kaybeden altının toparlanma potansiyeli bulunduğunu düşünüyor. Dolardaki olası zayıflamanın altın fiyatlarını da destekleyebileceği belirtiliyor.

JPMorgan, teknoloji ve yapay zeka hisselerinin 2025'te olduğu kadar piyasa getirilerine tek başına yön vermeyebileceğini, yükselişin daha geniş bir hisse ve sektör grubuna yayılabileceğini öngörüyor.

Banka, yapay zeka teması içerisinde yarı iletken üreticileri ve hiperskaler şirketleri öne çıkarırken, yılın ikinci yarısında döngüsel sektörlerin de güç kazanabileceğini tahmin ediyor.